مساعد وزير الداخلية الأسبق لـ إيمان الحصري: مرتكب واقعة كسر الرادار «سوابق»

قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة، إن واقعة كسر الردار لسرقته أو تدميره هي واقعة جديدة، وينم عن سلوك إجرامي وليس سلوك مواطن عادي، مشيرا إلى أنه مع ضبط الجاني مرتكب واقعة كسر الرادار تبين أنه له صحيفة حالة جنائية.

قريطم: عقوبة كسر الرادار تبدأ من 3 سنوات وحتى 5 سنوات

وأضاف «قريطم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه رصد تعليقات عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وجميعهم أكدوا على أن ما قام به الشاب لهو تدمير للمال العام، «طالما إتلاف مال عام عمدا فعقوبتها بتكون جناية وليست جنحة، وعقوبتها تبدأ من 3 سنوات وحتى 5 سنوات».

قريطم: العقوبة دائما ما تكون رادعة

واستطرد: «العقوبة دائما ما تكون رادعة، وبحيي رجال الشرطة اللي عملوا مجهود سريع بتقنياتهم الحديثة، وقدروا يحددوا الجاني ويتم ضبطه، ودي أثلجت صدور ناس كتير، والرادارات دي موجودة لصالح المواطنين، والرادار ليس مخفيا عن أي شخص للمواطنين، وظاهر للجميع».