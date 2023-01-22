حبس مساعدة الفنانة منة فضالي 4 أيام على ذمة التحقيق

كشفت التحقيقات حول واقعة رصد تداول منشور مصحوب بصورة لسيدة على حساب شخصي لإحدى الفنانات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يتضمن استغاثتها من اختفاء مساعدتها، مدعيةً تعرضها لواقعة خطف.

وتبين أن مساعدة الفنانة متهمة وشقيقتها بسرقة مشغولات ذهبية، من فنانة أخرى وأصدرت النيابة العامة، صباح اليوم، قرارا بحبسهما 4 أيام، وجارٍ عرضهما على قاضي المعارضات، صباح غدٍ؛ لتجديد حبسهما.

تفاصيل الواقعة

أفادت التحريات بأن بداية الواقعة، كانت عندما تقدمت الفنانة «منة فضالى» بنشر منشور مصحوب بصورة لسيدة على حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، باختفاء المساعدة الشخصية لها وبإستكمال الفحص تبين أن شقيقة المتهمة المضبوطة تعمل مساعدة للفنانة صاحبة المنشور، وأنها روجت لتلك المزاعم على خلاف الحقيقة.

واقعة سرقة مختلفة لفنانة اخرى

وعقب تعميم الصورة وتبين أنها ربة منزل مقيمة بالزاوية الحمراء بالقاهرة وأنه بتاريخ 20 الجاري تم ضبطها لقيامها بعرض مشغولات ذهبية مجهولة المصدر بأحد محال الصاغة بالجمالية.

وبمواجهتها اعترفت بأنّها من متحصلات واقعة سرقة بأسلوب المغافلة من فنانة أخرى وتحرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية حيالها، وتولت النيابة العامة التحقيق.

العقوبة المتوقعة للمتهمين

حول العقوبة المنتظرة، قال المحامي أيمن محفوظ، إنه وفقا لنص المادة 313: «كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة»، كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأشار «محفوظ»، في تصريحاته لـ«الوطن»، إلى أنّ نص المادة 320 من قانون العقوبات، أوضح أنه يعاقب «بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».