ضبط 65 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر في حملات تموينية بالمنوفية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، ضبط 65 طن مستلزمات أعلاف حيوانية مجهولة المصدر، وتحرير 265 محضر تمويني خلال حملات تفتيشية مفاجئة شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بنطاق المحافظة اليوم.

تحرير 265 محضر تمويني في المنوفية

وكشف المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين بالمنوفية، عن أن الحملات أسفرت عن تحرير 110 محاضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و155 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي.

ضبط 50 طن فوا صويا وطن أرز بالمنوفية

وأوضح أن من أبرز القضايا التي جرى ضبطها، تحرير محضرين برقمي 2106، 1794 لسنة 2023 جنح مركز السادات، أحدهما ضد المدير المسؤول عن محل لتجارة السلع الغذائية بناحية كفر داود، وضبط طن أرز مجهول المصدر، وعدم الإعلان عن الأسعار بهدف البيع بأزيد من السعر الرسمي، والآخر ضد المدير المسؤول عن مصنع لصناعة مستلزمات الأعلاف الحيوانية بناحية المنطقة الصناعية السادسة، وضبط 5 أطنان زيت صويا، و50 طن فول صويا، و10 أطنان بذرة قطن «منتج نهائي» مجهول المصدر، وكذا عدم الإعلان عن الأسعار.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع الإدارات التموينية بالمراكز في شن الحملات التفتيشية لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.