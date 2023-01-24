أهالي المنوفية يجمعون مليوني جنيه لعلاج «رؤى» من فشل النخاع: فاضل تكة

في مرحلة انفجار القدرات وفرط الحركة، يبحث الطفل عن كل وسائل المرح، الحركة والمشاركة، فلا يهدأ ولا يسكن، يسأل عن كل شيء ولا يهدأ جسده إلا مع حلول الليل، ومن البحث عن اللعب والمرح إلى الدواء والعلاج، هكذا تحولت حياة الطفلة رؤى حمزة، فمنذ عام ونصف، التي أصيبت بفشل في النخاع، هدد حياتها، وبدأت أسرتها في البحث عن وسيلة لعلاجها، فوقفت أموال العلاج سورًا منيعًا أمام استعادة الطفلة بريقها، فضرب المتبرعون المثل في الشهامة والكرم.

تقدم الأهالي من كل حدب وصوب لجمع 4 ملايين جنيه وهي تكلفة علاج «رؤى»، ليستطيعوا جمع أكثر من 2 مليون جنيه ونصف، بحسب ما أكده حمزة أحمد، والد الطفلة، لـ«الوطن»، حيث نشر قصة الطفلة عبر «فيس بوك»، وعلم بها أهالي مدينة تلا التابعة لمحافظة المنوفية، والتي تقطن بها الطفلة وأسرتها، فساعدوها قدر استطاعتهم، وخلال شهر، تم تجميع أكثر من نصف المبلغ: «كل اللي بيقدر على حاجة كان بيجيبها، شهر كامل وصلنا لحوالي 2 مليون جنيه ونصف، بس لسه محتاجين أكتر، المتبرعون بيصبروني ويقولوا فاضل تكة».

علاج «رؤى» في مستشفى بتركيا.. وتأشيرة السفر جاهزة

راسل «حمزة»، أحد المستشفيات التركية القادرة على علاج الطفلة، وأرسل كافة التحاليل التي تشخص حالة «رؤى»، فأبلغوه بقبول الطفلة، فبدأ في تجهيز إجراءات السفر اللازمة على نفقته الخاصة: «جهزنا الفيزا والتأشيرة، بس محتاجين فلوس زيادة عشان نقدر نسافر».

البحث عن نخاع يتوافق مع «رؤى»

بدأ المستشفى في البحث عن فصيلة دم تناسب الطفلة «رؤى»، وتوافق الأنسجة بينه وبينها، بحسب والدها: «المستشفى بلغنا إنهم وجدوا توافق نخاع وأنسجة الدم في متبرع ألماني وأفريقي بس لسه البحث مستمر عن توافق النخاع مع شخص داخل تركيا عشان يسهل علينا أكتر، لأن العملية لو المتبرع خارج تركيا هتكون أصعب».

والد الطفلة: محتاجين تبرعات

يصف «حمزة» حالة طفلته الصغيرة بالخطيرة: «كل يوم بتتدهور، مش عارفين نعمل إيه، هي تعبانة جدًا دلوقتي، بيجيلها سخونية كل شوية متعرفش بتيجي منين، ومش عاوزين حاجة من حد غير تبرعات لأن العملية محتاجة تتعمل برة».

وكانت حالة الطفلة رؤى حمزة انتشرت خلال الفترة الماضية، حيث تحتاج إلى عملية زراعة نخاع، وبعد مرضها، حاول كل أفراد الأسرة التبرع بالنخاع، وباءت كل العمليات بالفشل لعدم توافق الأنسجة