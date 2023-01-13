تشوه نادر يصيب الطفل «مالك».. قدماه بـ3 أصابع: نفسه يمشي

يجلس وسط أفراد أسرته، ينظر الطفل الصغير «مالك»، إلى قدم أخيه وتوأمه، ثم ينظر إلى قدم والديه، ويعد صوابع أقدامهم ويتمعن في شكلها، ثم يحرك عينيه ناحية قدميه، وينظر إليها باستغراب، يسأل نفسه «لماذا أنا مختلف عنهم؟»، تدمع عينيه مُحاولًا الوقوف والحركة كأخيه، فيسقط على الأرض، صارخًا من البكاء مُتمنيًا أن يصبح مثل من يراهم كل يوم.

الطفل مالك سعد، ولد بتشوه لم ير الأطباء مثله حتى الآن، فله 3 أصابع فقط وقدميه الاثنين يمين، وفق والده سعد علي، لـ«الوطن»: «ابني ولد عام 2018 وله أخ توأم ولدا معه، ولكن «مالك» من عانى من التشوه الخلقي، وفي البداية ولد دون فتحة شرج، وعملت له عملية بسبب إنه ولد دون فتحة شرج والحمدلله نجحت، ولقينا مولود بتشوه في أطراف القدم، خلال سنتين عملت له عمليتين تجميل كل رجل عملية، مكنش بيعرف يمشي الأول بدأ يمشي بسيط».

مالك يحاول تقليد أخيه.. فيسقط

يحاول «مالك»، تقليد توأمه «أحمد»، حيث يجري ويلعب دون كلل، لكنه يسقط بعد خطوتين فقط، ولا يستطيع الوقوف والحركة بعدها، فيجلس مُتحسرًا على طفولته التي تضيع من يديه، وحياته التي لا تعرف المستقبل، وفق والده: «روحت مستشفيات كتير، كل الأطباء قالوا لي ابنك مُعجزة طبية، ابنك رجليه الاتنين يمين مش عارفين اليمين من الشمال، ودكتور تاني قال لي بقالي 25 سنة دكتور أول مرة أشوف حالة زي دي».

أصدقاء «مالك» في الحضانة: عندك 3 صوابع ليه؟

لا يستطيع الطفل الصغير، أن يفرد قدميه الاثنين، وإذا حاول السير لمسافة طويلة ربما تُكسر أحد أصابعه، كما أنه يتعرض لأحاديث من أصدقائه بالحضانة عن شكل قدميه: «زمايله في الحضانة بيسألوه أنت ليه رجلك مش زينا؟، إحنا عندنا 3 صوابع وإحنا 5، همش مش عارفين يعني إيه تنمر بس هما مستغربين فبيسألوه، بيجي مالك يقول لي أنا مش عاوز أروح الحضانة تاني، زمايلي بيضحكوا عليا».

«مالك» يتمنى أن يمشي مثل الجميع

يمسك «مالك» بقدم والده، يعد أصابعها، مُرددًا بصوت طفولي حزين، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، ثم إلى أصابعه، ويتأكد أنه مختلف عنهم، فيبكي، مُتمنيًا أن يمشي على قدميه ويجري ويلعب ويعيش طفولته التي يخطفها تشوه لا دخل له به، وفق والده: «كل الأطباء نصحوني إني أروح على مستشفى أبو الريش، ولغاية دلوقتي مستني رد المستشفى لقبول حالة ابني، هو محتاج عملية في الركبة وتطويل أوتار».