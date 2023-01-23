«الوزراء»: توقعات بتوافد 52 مليون سائح على مصر حتى 2026  

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إنفوجرافيك جديدًا يرصد خلاله توقعات «فيتش سوليوشنز» الأخيرة بشأن مستقبل السياحة في مصر خلال الفترة المقبلة حتى 2026؛ حيث تتوقع زيادة أعداد السائحين في مصر على المدى المتوسط، بسبب توقعات تراجع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وتراجع القيود المرتبطة بمواجهة فيروس كوفيد-19.

ووفقًا لـ«فيتش»، سيتوافد على مصر 52 مليون سائح حتى 2026، أي نحو 11.6 مليون سائح إلى مصر خلال 2023، و13 مليون سائح في 2024، و13.5 مليون سائح في 2025، و14 مليون سائح في 2026.

أنواع مختلفة من السياحة

وأوضح التقرير، أنّ مصر تتمتع بموقع جغرافي مميز يجعلها قادرة على توفير أنواع مختلفة من السياحة؛ أبرزها «السياحة الثقافية والسياحة العلاجية والسياحة البرية»، كما تتمتع ببنية تحتية متطورة للسياحة، خاصة الفنادق في الوجهات السياحية، فضلًا عن التزام سلاسل الفنادق العالمية الكبرى، مثل هيلتون وستاروود بالتوسع على المدى الطويل.

وفي الصدد ذاته، صنّف موقع الخدمات والإرشادات والنصائح السياحية العالمي «تريب أدفايزور»، عددًا من المدن المصرية ضمن أفضل الوجهات السياحية العالمية؛ حيث جاءت الغردقة في المركز الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قائمة أفضل وجهات السياحة الطبيعية والـ4 عالميًّا، كما تم تصنيفها في المركز الـ14 عالميًّا في قائمة أشهر الوجهات السياحية، والتي تضم 25 وجهة على مستوى العالم، وجاءت القاهرة في المركز الـ18 والـ4 عربيًّا، ومن الجدير بالذكر أن مدينة الجيزة جاءت في المركز الـ20 في قائمة أفضل الوجهات الثقافية.

يمكنكم مشاهدة فيديو قصير «المدن المصرية ضمن أفضل الوجهات السياحية العالمية» من خلال https://www.youtube.com/shorts/7T_m96Oeq9U.