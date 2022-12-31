توافد أعداد كبيرة من السائحين على سانت كاترين في آخر أيام 2022

تشهد مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء انتعاشة سياحية في آخر أيام عام 2022، حيث استقبلت المدينة اليوم السبت قرابة 1500 سائح من مختلف الجنسيات، قاموا بالصعود إلى قمة جبل موسى على ارتفاع 2280 مترا.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لـ«الوطن»، إنه قام بزيارة للمدينة أمس، وتفقد كل القطاعات لمتابعة استعدادات المدينة لرأس السنة، إلى جانب متابعة مشروع التجلي الأعظم.

1500 سائح داخل الدير

وقال علي عبد البصير، نائب رئيس مدينة سانت كاترين، إنه قام بزيارة صباح اليوم السبت إلى منطقة الدير لمتابعة الأوضاع السياحية، مشيرا إلى توافد أعداد كبيرة من السياح لزيارة الدير.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن المدينة استقبلت نحو 50 أتوبيسا سياحيا و20 سيارة ميكروباص رحلات بإجمالي 1500 سائح، قاموا بالمبيت فوق جبل موسى لمشاهدة شروق الشمس، وزيارة دير سانت كاترين في طريق العودة.

تحسن درجات الحرارة

وتابع نائب رئيس مدينة سانت كاترين، أن درجات الحرارة تتحسن في النهار، لكن الطقس ما زال باردا، موضحا أن ساعات الليل تنخفض الحرارة بشدة وتصل إلى ما دون الصفر بنحو 3 إلى 8 درجات.

وأكد أن الدليل البدوي يقوم بتوعية السياح قبل رحلة الصعود إلى جبل موسى باصطحاب ألبسة وأغطية ثقيلة لأن درجات الحرارة تنخفض إلى تحت الصفر طوال الليل وحتى شروق الشمس.