مسؤول سابق بـ«السياحة»: تعافينا من كورونا.. ودعونا السائحين لقضاء الشتاء في مصر

قال وليد البطوطي، مستشار وزير السياحة الأسبق، إنّ عدادات السياحة وصلت إلى «صفر» عالميًا في جائحة كورونا، بسبب الإجراءات الاحترازية وتوقف حركة الطائرات وغيرها، مشيرًا إلى أنّ مصر من الدول التي تعافت بشكل جيد من الأزمة، من خلال التحدث بلغة العالم وإنشائها للعديد من المشروعات والخدمات، كتدشين شبكات الطرق التي يسرت وسهلت التنقل ووفرت الوقت للمواطنين.

وأضاف «البطوطي» خلال حواره عبر فضائية DMC: «مصر تحدثت إلى العالم بلغة التطهير والتطوير والبرامج التي تم إنشائها»، مشيرًا إلى أنّ الأعياد والمناسبات فرصة مناسبة لموسم سياحة العائلات، فضلا عن أنّ مصر تتمتع بجو مناسب ودافئ، وجرى الترويج عن ذلك من خلال دعوة السياح لقضاء أشهر الشتاء في مصر، وهناك أكثر من 5.8 مليون وحدة سكنية تصلح لجعلها وحدة سياحية.

منظومة السياحة مثل الشجرة

وتابع أنّ المنزل في الساحل الشمالي مُزود بكل مستلزمات المعيشة، من تكييفات وميكرويف وغسالة وغيرها، وكل ما نحتاجه هو إنشاء بعض المشروعات الصغيرة من «سوبر ماركت ومطاعم وغيرها»، مشيرًا إلى أنّ الدولة تبذل جهودا كييرة وجادة لجذب السائحين من خلال الطرق الحديثة، مثل وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب حرصها على الاستمتاع بتجربة زيارة مصر.