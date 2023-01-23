السجن المؤبد لمتهم بالاعتداء على طفتله في البحيرة

عاقبت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الثانية، شخصا بالسجن المؤبد 25 عاما، لإدانته بالاعتداء على ابنته البالغة من العمر 9 سنوات، وقيامه بتصويرها.

وصدر الحكم برئاسة المستشار جمال طوسون، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارس ومحمد فوزى، وأمانة سر إبراهيم غريب.

وكانت النيابة العامة برئاسة المستشار محمد حلمي، محامي أول وسط دمنهور الكلية، قررت إحالة القضية 27296 لسنة 2022 جنح أبو المطامير، والمقيدة برقم 1688 لسنة 2022 كلي وسط دمنهور، والمتهم فيها «سعيد.د.م»، 35 عامًا، لمحكمة الجنايات.

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وصدر الحكم على خلفية اتهامه بهتك عرض نجلته «ج»، البالغة من العمر 9 سنوات، وتصويره مقطع فيديو لجرمه باستخدام هاتفه المحمول أثناء تعديه عليها، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي «توتير».