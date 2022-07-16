تشميع مركز ترفيهي بأسيوط في واقعة هتك عرض طفلة داخل دورة مياه

أغلقت قوات أمن أسيوط، اليوم السبت، المركز الترفيهي الذي حدثت فيه واقعة التعدي على طفلة وهتك عرضها، وقامت بتشميع المركز بالشمع الأحمر.

وكان اللواء عمر السويفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط تلقى بلاغا من شرطة النجدة، ومأمور قسم ثان أسيوط، بوقوع تعد من عامل بالمركز يدعى «سامر»، 13 سنة، على الطفلة «ملك»، 5 سنوات، أثناء تواجدها داخل أحد دورة المياه.

عرض الطفلة على الطب الشرعي

وعلى الفور تحركت قوات الأمن ورجال الشرطة إلى مكان الواقعة، وضُبط المتهم بالتعدي على الطفلة، وتم التحفظ عليها وعرضها على الطب الشرعي لإصدار تقرير بحالتها والتحفظ على المتهم وصاحب المركز بقسم شرطة ثاني.

وتداول المواطنون عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي «هشتاج» يطالب بغلق المركز، وأشار بعضهم إلى أن المركز يعمل بدون ترخيص، ولابد من غلقه.

ضبط عامل اعتدى على طفلة بأسيوط

وفي وقت سابق، نجح ضباط وحدة مباحث قسم ثان أسيوط فى القبض على صاحب الكافيه، وكذلك المتهم بهتك عرض الطفلة، وحُرر محضر بالواقعة، وتم تشميع المركز، وجاري اتخاذ باقي الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.