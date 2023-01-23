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«تضامن النواب» توافق على مشروع قانون دعم صندوق قادرون باختلاف

كتب:

حسام أبو غزالة
02:54 م | الإثنين 23 يناير 2023
مجلس النواب

مجلس النواب

وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة النائب عبدالهادي القصبي، على مشروع قانون دعم صندوق قادرون باختلاف، المقدم من المستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب.

صندوق قادرون باختلاف 

ويستهدف مشروع القانون، دعم صندوق قادرون باختلاف بمبلغ مالي قدره مليار جنيه دفعة واحدة، وتضمّنت المادة 1 من مشروع القانون، تحديد الجهات التي ستدعم أرصدة حساباتها الصندوق، وهي «هيئة قناة السويس - هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - صندوق تحيا مصر - صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم - جهاز مشروعات الخدمة الوطنية»، وحددت المبالغ الخاصة بكل جهة منها.

آليات الصندوق

وألزمت المادة 2 من المشروع الجهات المشار إليها بتوريد المبالغ المحددة في المادة 1 منه؛ قبل انتهاء العام المالي الحالي 2022-2023 لسرعة دعم عمل آليات الصندوق، ثم جاءت المادة 3 من المشروع متضمنة حكم النشر في الجريدة الرسمية.

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بقلم حسام أبو غزالة