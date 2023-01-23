السيسي: مشروعات الكهرباء كانت ضرورية ولم تكن رفاهية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ مشروعات الطاقة والكهرباء التي نفذتها مصر كانت ضرورية، ولم تكن للرفاهية أو التباهي، موضحا أنّ الهدف الذي سعت إليه مصر لم يكن إنشاء محطات طاقة جديدة فقط، بل تجديد الشبكة التي كانت ضعيفة، وهو ما نجحت فيه بالفعل.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في احتفالية عيد الشرطة الـ71، أنّه إذا أردنا أن نكون مركزا للطاقة الكهربائية، فهل يجوز هذا ونحن غير مؤهلين على الإطلاق، لهذا بدأت الدولة تدشين مشروعات جديدة للطاقة لتحقيق هدفها.