السيسي: الشهداء قدموا أرواحهم عن طيب خاطر ليظل الوطن مرفوع الرأس

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يتوجه بالشكر لأعضاء هيئة الشرطة، «اسمحوا لي أن أتوجه بأسمى التحية والتقدير، كل عام وأنتم بخير، واسمحوا لي أن أتقدم بتحية اعتزاز خاصة لأسر شهداء الشرطة».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الاحتفال بعيد الشرطة الـ 71: «لا يوجد أغلى من تقديم أرواح الأبناء فداءً للوطن، وهو ما فعلته هذه الأسر عن طيب خاطر، لا يبغون جزاءً ولا شكورا، إلا أن يكون وطنهم مرفوع الرأس شامخ المقام، لا يخضع لمحتل، ولا يقهر أمام تحدٍ مهما بلغت صعوبته».

وأكد الرئيس أن القدر شاء أن يكون هذا اليوم رمزًا ليس فقط لعيد الشرطة وتكريمًا للبطولات وللرجال وتضحياتهم ولكن عنوانًا لروح التحدي لدى الشعب المصري، الذي خرج منه أبطال الشرطة ليقفوا في وجه المحتل الغاصب يوم 25 يناير، معلنين بالأفعال وليس بالأقوال أن الموت من أجل الوطن أهون من قبول الهزيمة، والاستسلام لها.