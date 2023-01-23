السيسي: الشعب المصري واعي ومدرك لتعقيدات المنطقة وانعكاساتها على الداخل

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن بناء الدول لا سبيل له من دون الحفاظ على الأمن القومي بجميع عناصره ومكوناته، كما أن الاقتصاد لا يمكن له أن ينطلق وينمو دون بنية أساسية قوية وحديثة ومتكاملة.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في احتفالية عيد الشرطة الـ 71، أن الوطن لا يحيا ولا يبقى بدون حماية الأمن القومي وصونه من الأخطار التي لا تخفى عليكم، وأنتم الشعب المصري العظيم الواعي المدرك لتعقيدات المنطقة التي نعيش فيها وانعكاسات ذلك على الداخل.