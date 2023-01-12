نوة الفيضة الكبرى تضرب بقوة.. المحافظات تحاصرها الأمطار وصقيع طوبة

تتعرض العديد من المدن المصرية، مساء اليوم، الخميس، إلى سقوط أمطار ما بين متوسطة إلى أمطار رعدية وغزيرة في المدن الساحلية ومنها مدينة «مرسى مطروح ومدينة العلمين والاسكندرية وإدكو وكفر الشيخ»، في ظل تعرض البلاد إلى نوة الفيضة الكبرى التي تضرب المحافظات خاصة في إقليم غرب مصر.

المحافظات ترفع حالة الطوارئ

ورفعت المحافظات التي تشهد سقوط أمطار طبقا لـ حالة الطقس اليوم الطوارئ، وهو ما أكده اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، برفع الطوارئ في جميع المحافظات الساحلية منها «مدينة الحمام والضبعة والعلمين ومرسى مطروح والسلوم وسيدي براني والنجيلة»، التي تشهد سقوط أمطار رعدية غزيرة.

كما أعلن اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية نشر فرقة الطوارئ في جميع الأحياء التي تشهد سقوط أمطار غزيرة وسحب تراكمات المياه من الشوارع والتعامل معها من خلال شنايش الأمطار المتصلة مع شبكة الصرف.

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على السواحل الشمالية الغربية وسواحل شمال الدلتا في 4 محافظات من بينها مدينتي السلوم ومرسى مطروح بمحافظة مطروح، ومحافظة الإسكندرية، وكفر الشيخ، والبحيرة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

انخفاض درجات الحرارة بالمدن الساحلية

وتسجل درجة الحرارة في بعض المدن انخفاض ملحوظ وتحديد المدن الساحلية ومدن وجه بحري ومدن القناة، بينما تسجل درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 17 درجة مئوية، مع استقرار فى الأحوال الجوية بها.