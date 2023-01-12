الأرصاد تكشف عن 38 مدينة في قائمة الأكثر برودة غدا الجمعة.. 5 أيام طوبة

كشف البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غداً الجمعة 13 يناير الخامس من شهر طوبة، لتدخل 38 مدينة ومحافظة في قائمة الأكثر برودة، و6 الأكثر دفئاً

المدن الأكثر برودة

وفقاً لدرجات الحرارة الصغرى المتوقعة غداً الجمعة، الخامس من شهر طوبة، تكون المدن والمحافظات الأكثر برودة عددها 38 وهى سانت كاترين درجة واحدة مئوية، ونخل درجتين مئوية، والوادي الجديد، و6 درجات، وأسيوط وسيوة 7 درجات، والأقصر والفيوم وبني سويف والمنيا 8 درجات، والطور وسوهاج وقنا 9 درجات مئوية.

كما تضم قائمة المدن والمحافظات الأكثر برودة غداً «بنها ودمنهور ووادى النطرون والمنصورة والعريش ورأس سدر والسلوم وأسوان وأبو سمبل» 10 درجات، ومرسي مطروح وطابا ورفح والسويس والإسماعيلية وبورسعيد وكفر الشيخ و6 أكتوبر والعاصمة الإدارية، والقاهرة وشبين الكوم وطنطا وشرم الشيخ والإسكندرية والعلمين الجديدة ورأس غارب 12 درجة مئوية.

6 مدن ومحافظات الأكثر دفئاً الجمعة

ووفقاً لدرجات الحرارة العظمى المتوقعة غداً الجمعة 13 يناير الخامس من شهر طوبة هي شلاتين العظمى 25 والصغرى 17 درجة، وأبو رماد 25 العظمى والصغرى 16 درجة، وحلايب 22 العظمى والصغرى 15 درجة، ورأس حدربة العظمى 22 والصغرى 15 درجة، ومرسى علم 21 العظمى والصغرى 13 درجة، وسفاجا العظمى 21 والصغرى 13 درجة.