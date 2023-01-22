برد «طوبة» ينعش مبيعات البطاطين والأسعار تبدأ من 100 جنيه للشعبي

شهدت مبيعات أسواق البطاطين انتعاشا ملحوظا، خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة مع انتصاف شهر التقويم القبطي «طوبة» والذي تزيد فيه موجات الصقيع الشديدة.

جولة في الأسواق التجارية لبيع البطاطين بمنطقة الأزهر والغورية

أجرت «الوطن»، بجولة في الأسواق التجارية لبيع البطاطين في منطقة الأزهر والغورية لرصد أسعار البطاطين، والتي تتفاوت أسعارها تبعا للوزن والخامات والنوع والمنتج النهائي من مفارش ديكورية للعرائس أو لغرف الأطفال والأطقم الكاملة والبطاطين مفردة أو مزدوجة.

الأسعار تتراوح ما بين 100 إلى 200 جنيه

ووقال أحمد صلاح، أحد تجار البطاطين في منطقة الغورية، إن الأسعار تبدأ للأنواع الشعبية التي يقبل عليها البعض للتبرع بها للمستشفيات ودور الأيتام والمسنين وغيرها من مصارف الخير بين 100 وحتى 200 جنيه، وذلك يتوقف على خامتها ووزنها وهل هي صوف خالص أم بها أنواع نسيج صناعي وينخفض السعر بنسبة 10% في حال الكميات الكبيرة أما أسعار الأنواع الفاخرة، فتبدأ من 200 جنيه للدفاية خامة مايكروفايبر فائقة النعومة، وتصل إلى 500 جنيه للبطانية المحفورة وزن الـ 3 كيلو فيما يتراوح سعر البطاطين الطبقتين المزوجة من 850 إلى 1500 جنيه.

أسعار المفارش الديكورية

وتابع يتوقف سعرها على الخامة والحفر الليزر والطباعة الثلاثية فيما تتراوح أسعار المفارش الديكورية، والتي تزداد مبيعاتها بين المقبلات على الزواج بين 1750 جنيهًا وتصل لـ2500 جنيه، في بعض الأنواع المستوردة عالية الخامة والتطريز أما أسعار البطاطين المستوردة فتبدأ من 200 جنيه للبطاطين الصيني و800 جنيه للمورا الإسباني، وتصل إلى 200 جنيه للبطاطين المزدوجة وزن 8 كيلوجرامات.