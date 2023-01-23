«الكرملين» يحسم الجدل حول ترشح بوتين لرئاسة روسيا بعد انتهاء ولايته 2024

ألقت الأزمة الروسية الأوكرانية بظلاها على اقتصادات أغلب دول العالم، ما استدعى تساؤلات من قبل البعض بشأن إمكانية ترشح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لفترة رئاسة جديدة بعد انتهاء ولايته في 2024، وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين «دميتري بيسكوف»، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يتخذ قرارا بعد، بشأن ترشحه لرئاسة روسيا لولاية جديدة أم لا، وفقا لشبكة «روسيا اليوم».

وفى بداية نوفمبر 2022، علق المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف على ترشح بوتين للرئاسة مؤكدا أن بوتين لم يتخذ أي قرار بخصوص هذا الشأن، وفي مارس 2020، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لا يستبعد أمر الترشح للرئاسة مرة أخرى عندما تنتهي ولايته بعد عام 2024، ولكنه أوضح أمام البرلمان أن المحكمة الدستورية ستضطر أولاً إلى الموافقة على هذه الخطوة ويعد ذلك آخر تصريح يوضح نية ترشح بوتين للرئاسة، وفقا لشبكة «بي بي سي».

فترات تولى بوتين رئاسة روسيا

- أصبح رئيسا بالإنابة في 31 ديسمبر عام 1999.

-أنتخب بوتين رئيسا للمرة الأولى في 26 مارس 2000.

- أعيد انتخابه في 2004.

- أعيد انتخابه في 2012، وفي 2018، بعد أن تم تمديد فترة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات.

في سياق متصل، أعلنت الرئاسة الروسية، اليوم، أن الشعب الأوكراني سيدفع ثمن تزويد أوكرانيا بالدبابات وذلك تزامنًا مع ضغوط على ألمانيا لتوريد «دبابات ليوبارد 2»، للجيش الأوكراني.

روسيا تحذر من توريد أسلحة إلى أوكرانيا

وحذرت الرئاسة الروسية من تبعات توريد أسلحة لأوكرانيا: «كل الدول التي تسلم أسلحة لأوكرانيا يجب أن تتحمل المسؤولية»، منوهة بأنه لا توجد شروط لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا

جاء ذلك تزامنا مع صد القوات المسلحة الأوكرانية هجمات معادية قرب 11 تجمعا سكنيا في منطقتين، وشنت 7 ضربات على مواقع روسية وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية.