انقطاع مياه الشرب عن 12 منطقة بالإسكندرية لكسر في أحد الخطوط

أعلنت شركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، انقطاع المياه في مناطق كبرى بـ3 أحياء في الجمرك ووسط وشرق الإسكندرية، نظراً لحدوث كسر مفاجئ بالخط الناقل للمياه خط طرد قطر 1000 مم محطة مياه شرقي.

أماكن انقطاع مياه الشرب في الإسكندرية اليوم

وبحسب بيان شركة مياه الشرب في الإسكندرية، اليوم، فإن الكسر سيؤدي لضعف وانقطاع المياه عن 12 منطقة كبرى في الإسكندرية، تتمثل في الآتي:

- منطقة بحري

- منطقة المنشية

- منطقة محطة الرمل

- منطقة الأزاريطة

- منطقة الشاطبي

- منطقة كامب شيزار

- منطقة الابراهيمية

- منطقة سبورتنج

- منطقة كيلوباترا

- منطقة سيدى جابر

- منطقة محرم بك

- منطقة محطة مصر

موعد عودة مياه الشرب في الإسكندرية

وأكدت شركة مياه الشرب، أن المياه ستعود بالضغوط الطبيعية فور الانتهاء من عملية الإصلاح، دون ذكر توقيت فعلي للعودة، مشيرة إلى القيام بعمليات إصلاح في الوقت الراهن.

خط ساخن لاستقبال الشكاوى بشركة مياه الشرب

وأوضحت شركة مياه الشرب بالإسكندرية إمكانية التواصل مع الشركة لتقديم الشكاوى والتواصل من خلال الخط الساخن «125»، أو من خلال البوابة الإلكترونية للشركة عن طريق موقعها الرسمي www.alexwater.com.eg.