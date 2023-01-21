إعادة ضخ مياه الشرب لأحياء مطروح بعد إصلاح خط رئيسي قادم من الإسكندرية

نجحت فرق الطوارئ في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، اليوم السبت، في إصلاح كسر بخط مياه الشرب الرئيسي الناقل للمياه من الإسكندرية إلى مدينة مرسي مطروح، أمام الوحدة المحلية لقرية الجراولة، عند علامة الكيلو 20 شرق المدينة.

كسر خط مياه مرسى مطروح

وقال الدكتور مهندس إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، اليوم السبت، إن الكسر بسبب وجود أعمال توسعة على طريق «مطروح- الإسكندرية»، في المنطقة الواقعة من مدينة الضبعة حتى مدينة مرسى مطروح، بطول 135 كم، مما يؤثر على الخطوط الناقلة للمياه وتحديدا خط 1000 ملي وخط 700 ملى.

صيانة خط مياه الشرب بمطروح

وأضاف رئيس شركة مياه مطروح لـ«الوطن»، أن الشركه دفعت بفرق الطوارئ على خط مياه الناقل في منطقه الجراولة، وتضم مهندسين وفنيين ومعدات ثقيلة وخفيفة، حيث جرى التعامل السريع مع الكسر وتحديد مكانه وصيانته خلال الساعات الماضية، والانتهاء من إصلاح الخط الرئيسي القادم من الإسكندريه بطول الساحل الشمالي حتى مرسى مطروح بمسافة 300 كم.

تغذية المناطق السكنية بالمياه

وأوضح، أن شركة مياه مطروح تكثف جهودها لضخ مياه الشرب لجميع المناطق السكنية والأحياء والعزب على مستوى مدينة مرسى مطروح شرق المدينة، بداية من الكيلو واحد، والكيلو 2 والكيلو 3 والكيلو 5 حتى الكيلو 8، وغرب المدينه في شارع ليبيا فاقول جمال والعزبة الغربية والعزبة الثلاثية ومحدود الدخل والريفية حتى وادي الرمل ووسط المدينة، وكذلك شارع الإسكندرية ومنطقه علم الروم وشارع المحطة وعزبة السلام والعزبة السودانية وعزبة العسكر، حتى منطقة الثواني البحرية والقبلية، وذلك من خلال جدول ينفذ بخطة يومية لبعض المناطق وأيام مختلفة للمناطق الأخرى.