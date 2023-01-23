اتحاد الغرف التجارية يهيب بمنتسبيه سرعة تجديد القيد في السجل

أهاب الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، بالتجار وممثلي الشركات؛ سرعة تجديد القيد في السجل التجاري في موعد أقصاه 20 فبراير 2023.

تجديد القيد في السجل التجاري

وقال اتحاد الغرف التجارية، إن تجديد القيد في السجل التجاري يأتي من أجل إدراج أسماء التجار وممثلي الشركات في جداول انتخابات مجلس إدارات الغرف التجارية المصرية دورة 2023-2027 والمشاركة الفعالة لمنتسبي الغرف التجارية في هذه الانتخابات.

وأعلن اتحاد الغرف التجارية، التنسيق مع جهاز تنمية التجارة الداخلية لإتاحة الخدمة بمكاتب السجل التجاري، وكذلك يمكن تجديد السجل التجاري للمنشآت الفردية على مدار الساعة من خلال منصة مصر الرقمية.