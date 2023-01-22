كرتونة البيض تتراجع لـ75 جنيها.. و«الغرف التجارية»: يهبط خلال أسابيع

شهدت أسعار البيض اليوم، تراجعا طفيفا في الأسواق، وهو ما يجعل التجار وأعضاء الغرف التجارية، يتوقعون الاستمرار في التراجع وانتعاش نسبة المبيعات المرحلة المقبلة وذلك بعد قرار الإفراج عن الأعلاف في الجمارك.

وتتراوح أسعار البيض التي تُعد من المنتجات المهمة والأساسية للكثير من الأشخاص، بين الـ 86 والـ 93 جنيها في سوق الجملة حسب النوع، بينما تصل إلى المستهلك في المحال التجارية بسعر مختلف وهو ما نرصده في التقرير التالي.

أسعار البيض

ذكر خالد بن الوليد أحد الموزعين الكبار، أن سعر البيض اليوم، في توزيع البيض بالجملة الأبيض 87 جنيها والأحمر 90 جنيها، وبالنسبة لسعر البيض البلدي وصل إلى 94 جنيها.

وأضاف الوليد أن البيض من المنتجات المهمة والأساسية لدى الكثير من الناس، ويهتمون بالاطلاع على أسعارها بشكل يومي، موضحا أن سعر كرتونة البيض الأبيض والبيض الأحمر والبلدي في المحال التجارية تتراوح بين 90 إلى 95 جنيها.

وذكر أحمد ممدوح، أحد التجار، وصول طبق البيض الأحمر في منافذ وزارة الزراعة تقريبا 85 جنيها وكرتونة الأبيض بين الـ 75 إلى 80 جنيها، وتوقع بتراجع الأسعار الفترة المقبلة بعد قرار الإفراجات على السلع من الموانئ المصرية.

توقعات بتراجع الأسعار

وكشف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في الجيزة، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن بعد الإعلان عن الإفراج عن الأعلاف، من المتوقع تراجع في الأسعار بشكل أكبر خلال الأسابيع المقبلة.