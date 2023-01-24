«ماريا» روسية تروج للسياحة المصرية.. تعشق شوارع «المحروسة» وأكلاتها الشعبية

تتجول في شوارع مصر، المناطق الشعبية غايتها، فتأكل من عربات الفول وتجلس على المقاهي لتناول كوب الشاي، مُرددة: «واحد شاي في الخمسينة»، تعشق سندوتشات الفول والطعمية والسمين، وتستمتع بتناول الطعام المصري، كما أحبت المصريين كعينيها، وخلال جولتها وفسحها بمصر، تلتقط العديد من الصور والفيديوهات.

الروسية ماريا كوجيفينا، وزوجها أمين حمدون، يعيشان بمصر منذ أكثر من عام، حيث خططا في البداية لقضاء أسبوع واحد فقط بغرض السياحة، فتحول الأمر إلى إقامة لأكثر من عام كامل، بحسب «أمين»، لـ«الوطن»: «أنا بقالي سنة في مصر، كنا في المغرب وروحنا تركيا، وقررنا بعد كده نيجي مصر سياحي».

يحاول «أمين» تعليم «ماريا» اللهجة المصرية، وتُحب مصر مقارنة بروسيا، فقررت البقاء لفترة طويلة في مصر: «المناطق الشعبية بتحبها أكتر وبتعمل فيها فيديوهات كتير، حبينا مصر من ناسها، أنت تلقائيًا كده تحس إنك قاعد في بلدك مش غريب».

فيديو بشوارع مصر.. بداية شهرتهما

ذات مرة، التقط «أمين» لزوجته الروسية مقطع فيديو، خلال فسحة لهما بشوارع القاهرة، ونشره عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وحقق تفاعلا ورواجًا كبيرًا: «فجأة عملنا فيديو بتتصور وهي بتاكل مانجا في الشارع، خلى ناس تتفاعل عليه كتير»، حينها قرر الاثنان تصوير الكثير من الفيديوهات ونشرها: «قررنا نشتغل على الفيديوهات اللي المصريين بيحبوها، الحاجات اللي ليها علاقة بالثقافة والأكل والمناطق المعروفة في مصر».

أحب المصريون «أمين» و«ماريا»، ويلتقط كل من يراهما الصور معهما، وفقا لهما: «ناس مصر كلها طيبة وبتتكلم كويس معانا، ومتعاونة في الشارع، تسألها على أي حاجة تجاوبك وممكن تروح معاك، عكس روسيا».

«أمين» و«ماريا» يروجان للسياحة المصرية

يروج الاثنان للسياحة المصرية بطريقة غير مباشرة، من خلال فيديوهات «ماريا» عبر صفحتها والحديث عن مصر في الخارج، بحسب «أمين»: «بطريقة معينة بنخلي الأجانب يتعرفوا على مصر أكتر ويسافروا مصر ويحبوا شعبها، لأنها تستاهل تشوفها حاجات فيها كتير أثرية وثقافة وكشعب وكلهجة وحاجات كتير».

«ماريا»: صدقيني لو بإيدي كنت أشيلك بين وريدي

تدندن «ماريا» بالأغاني المصرية، وتحفظ أسماء المدن السياحية والشوارع، وتردد أغنية أحمد سعد قائلة: «صدقيني لو بإيدي كنت أشيلك بين وريدي، وأنا بحب مصر جدًا جدًا، ووسط البلد وشبرا الخيمة، المطرية، أنا بحب الأقصر والأهرامات وشرم الشيخ والغردقة والإسكندرية وبور سعيد».