«السياحة» تشارك بـ 18 قطعة أثرية في «بينالي الفنون الإسلامية» بالسعودية

قالت وزارة السياحة والآثار إن المجلس الأعلى للآثار التابع للوزارة يشارك حاليا، بمجموعة من القطع الأثرية في «بينالي الفنون الإسلامية»، الذي تستضيفه صالة الحجاج الغربية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية تحت عنوان «أول بيت».

وأضافت الوزارة في تصريحات صحفية اليوم أن مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، شارك مساء أمس بصحبة وفد من المجلس الأعلى في مراسم افتتاح البينالي.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين للعام للمجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة السياحة والآثار، أن المعرض سيبدأ استقبال الزوار رسميا بدءا من اليوم وسيستمر لمدة 3 أشهر حتى أبريل 2023.

وأكد «وزيري»، أهمية إقامة هذه المعارض الأثرية الخارجية باعتبارها دعاية لمصر وحضارتها العريقة في الخارج، لافتا إلى أنه حرص خلال الأيام الماضية على متابعة كافة التجهيزات المتعلقة بالمعرض والتي من بينها أعمال العرض المتحفي والإجراءات التأمينية بما يساهم في نجاح المعرض وخروجه بالشكل الأمثل.

المعرض يضم 600 قطعة أثرية

ومن جانبه قال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار أن المعرض يضم 600 قطعة أثرية تم اختيارها من عدة متاحف حول العالم، وتلقي الضوء على مكة المكرمة والحرم المكي والمدينة المنورة، والشعائر الدينية اليومية والحج السنوي في مكة المكرمة.

18 قطعة أثرية مصرية بالمعرض

وأضاف أن المجلس الأعلى للآثار يشارك بالمعرض بعدد 18 قطعة أثرية تُبرِز الخصائص المميزة للفنون الإسلامية، والتي تم اختيارها من مقتنيات متحف الفن الإسلامي ومتحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل ومتحف السويس القومي.

وأشار إلى أن بين هذه القطع الأثرية مفتاح الكعبة المشرفة من النحاس من العصر المملوكي، وشمعدان للحجرة النبوية الشريفة من العصر المملوكي، وجزء من الكسوة الداخلية للكعبة المشرفة، ونسخة من مخطوط دلائل الخيرات، ولوحة للحرم المكي وأخرى للحرم المدني، بالإضافة إلى ستارة من القماش المزخرف بالكتابات تخص باب التوبة من عهد الملك فؤاد الأول وغيرها من القطع الأثرية ذات الصلة.