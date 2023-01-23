كيف تحصل على عائد وديعة بنك القاهرة مقدمًا؟.. أسعار يناير 2023

يتيح بنك القاهرة، عائدا مقدمًا على وديعة لأجل، والحد الأدنى لرصيد الإصدار 300 ألف جنيه، ومبالغ الإصدار مضاعفات الـ 100000 جنيه، وتكون المدة 3 أشهر أو 6 أشهر أو سنة واحدة.

وبحسب جدول أسعار الفائدة يناير 2023 في بنك القاهرة، فمدة ودائع لأجل الـ 3 أشهر تكون نسبة الفائدة 9.00%، وهي نفس المبلغ لـ 6 أشهر، بينما السنة تكون بعائد 9.25%.

ويتم إضافة إجمالي الفائدة في اليوم التالي من سند الوديعة، ومن فوائد وديعة لأجل، هو أن وديعة الوقت قابلة للتجديد بناء على طلب العميل، ويمكن خيار إيداع مبلغ الوديعة لأجل والإرجاع إلى الحساب الجاري أو حساب التوفير وفقا لرغبة العميل، معدلات فائدة تنافسية بناء على مدة سند الوديعة، متوفر إمكانية إصدار واسترداد الوديعة في أي من فروع بنك القاهرة.

الوثائق المطلوبة لوديعة لأجل

ويمكن للعميل كسر سند الوديعة في أي وقت قبل الاستحقاق، وإمكانية منح تسهيل ائتماني بنفس العملة وبشروط بسيطة، وبالنسبة للوثائق المطلوبة لعملها، وفقا لبنك القاهرة، مطلوب فتح حساب توفير أو جاري لإصدار وديعة لأجل وبطاقة رقم القومي السارية.

رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

يذكر أن البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة على على الإيداع والإقراض في ديسمبر عام 2022، بنسبة 3%، لتصل إلى 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض، ومن المنتظر أن تجتمع اللجنة مطلع فبراير المقبل في أول اجتماعات 2023.