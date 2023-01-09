«البورصة»: بنك القاهرة يتقدم بطلب لزيادة رأس ماله المرخص إلى 20 مليار جنيه

كشفت البورصة المصرية في إفصاح مرسل لها عن تقدم بنك القاهرة بمستندات لزيادة رأس المال المُرخص إلى 20 مليار جنيه بدلا من 10 مليارات، وأخرى لزيادة رأس المال المُصدر إلى 10 مليارات جنيه بدلاً من 5,25 مليار.

زيادة رأس المال المرخص والمصدر لبنك القاهرة

وأوضح الإفصاح المنشور على موقع البورصة اليوم الإثنين، أنَّ زيادة رأس مال البنك المُصدر والمُرخص ستتم عبر آلية «قيد الأسهم» بزيادة موزعة على 2,375 مليار سهم بقيمة أسمية «جنيهان» للسهم الواحد، والزيادة تسدد بموجب شهادة إيداع بنكية عبر الإكتتاب النقدي للمساهمين الحاليين.

استكمال وفحص مستندات البنك المقدمة إلى البورصة

وتابع الإفصاح: «جار فحص واستكمال مستندات بنك القاهرة المقدمة لإدارة البورصة، تمهيداً للعرض على لجنة القيد».

تأجيل إنهاء إجراءات الطرح حتى 23 مارس 2023

كان بنك القاهرة قد حصل على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية في نوفمبر 2022، بمد المهلة الممنوحة له لاستكمال إجراءات الطرح وقيد الأسهم بالبورصة المصرية، على أن يستكمل كافة الإجراءات قبل تاريخ الـ 23 من مارس 2023.

وأعلنت الهيئة حينها، أنَّ الموافقة جاءت في ضوء طلب البنك اعتماد «الرقابة المالية» وتفعيل التعديلات الأخيرة التي تجيز للأخيرة إقرار مد مهلة الطرح للشركات التي تم قيد أوراقها المالية قبل العمل بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم «122» لعام 2017 الخاص بتعديل قواعد قيد وشطب الأوراق.