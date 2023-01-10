شهادات بنك القاهرة بعائد يصل إلى 17.25% سنويا

تحرص البنوك العاملة داخل القطاع المصرفي المصري، على تنويع منتجاتها المصرية بشكل دوري لمساعدة المواطنين على حفظ اموالهم ومدخراتهم المالية بشكل قانوني ودون الخوف من التعرض لأي عمليات نصب.

ويواصل بنك القاهرة، إصدار شهادات ادخارية مختلفة، متاحة لجميع الفئات وبعائد يتنوع ما بين الشهري أو ربع السنوي أو السنوي، وفقا للفئة التي يحددها العميل.

انواع شهادات بنك القاهرة

ومن بين شهادات بنك القاهرة، الشهادات الادخارية بأكثر من عائد ومن بينها شهادة «بريمو جولد»، لأجل 3 سنوات متواصلة، وبعائد 17.25% سنويا، وعائد شهري 16% وعائد 16.25% كل ثلاثة أشهر.

مميزات شهادات بنك القاهرة

- الاستفادة من فوائد هذه الشهادات بدء من اليوم التالي للشراء.

- لا يمكن استرداد القيمة المالية للشهادة دون مرور 6 أشهر على شرائها.

- بعد انتهاء مدة الشهادة يتم استرداد كامل قيمتها المالية.

- اتاح بنك القاهرة الاقتراض بضمان الشهادة.

- يمكن شرائها من داخل أيٍ من فروع بنك القاهرة.

- أتاح البنك لصاحب الشهادة، إمكانية إصدار بطاقات ائتمان بضمان الشهادة.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 10000 جنيه.

تأتى هذه الخطوة من بنك القاهرة، لتلبية متطلبات العملاء، بالإضافة الى تحفيز أصحاب الودائع، وتحفيز القيمة الادخارية للجنيه المصري.