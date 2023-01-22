مميزات قرض المهن الحرة من البنك الأهلي: حد أقصى 2 مليون جنيه للأطباء

يقدم البنك الأهلي المصري، إلى عملائه من أصحاب المهن الحرة، أنظمة مختلفة من باقات التمويل، تمكنهم من الحصول على مبلغ يصل إلى 2 مليون جنيه مصري، وذلك بعد الإعلان عن أسعار جديدة للفائدة على المنتجات المصرفية يتم الإعلان عنها كل شهر أو عقب كل اجتماع للبنك المركزي المصري.

وترصد «الوطن»، من خلال هذه السطور، مميزات وشروط الحصول على قرض أصحاب المهن الحرة «الأطباء»، الذي يقدمه البنك الأهلي.

قيمة القرض: يصل إلى 1.5 مليون جنيه مصري، وبحد أقصى 2 مليون جنيه مصري للأطباء.

مدة القرض: تصل إلى 7 سنوات.

شروط القرض والمستندات المطلوبة

- حد أدنى عامين عمل على بدء النشاط لعملاء البنك الأهلي «لمن مضى على تعاملاتهم مع البنك عام على الأقل»، أو 3 سنوات لغير عملاء البنك الأهلى.

- ألا يقل عمر المقترض عن 21 عاما ولا يزيد عن 65 عاما في نهاية التمويل.

- صورة بطاقة الرقم القومي الساري.

- إيصال مرافق حديث لمقر السكن والنشاط.

- صورة من مستندات ملكية مقر النشاط أو عقد الايجار.

- صورة البطاقة الضريبية السارية موضحا بها تاريخ بدء مزاولة النشاط وتاريخ انتهاء البطاقة.

- مستخرج من سجل تجاري حديث منذ 3 شهور بحد أقصى أو صورة رخصة مزاولة المهنة.

- عقد تأسيس الشركة وملخص العقد لمعرفة حصص الشركاء لأصحاب الاعمال.

- كشف حساب بنكي شخصي أو لنشاط العمل معتمد لأخر عام.

مميزات القرض:

- تأمين على الحياة والعجز الكلى مجانا.

- بدون ضامن.

العمولات والرسوم:

- المصاريف الإدارية 2 % من مبلغ التمويل تدفع مرة واحدة مقدماً بحد أدنى 300 جم.

- عمولـة السـداد المعجل للتمويـل 7% مـن المبلـغ المدفـوع حـال السـداد النقـدي/ أو تحويل/ أو بأي وسيلة دفع أخرى، 12% حـال قيام بنك أخر بشراء المديونية.

- غرامة تأخير سداد القسط 20 جنيه مصري شهريا + 2% من المبلغ المستحق ولم يدفع.