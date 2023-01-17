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أسعار الفائدة على شهادات بنك القاهرة بعد طرح «جولد 25%»

كتب:

وليد عبد السلام
10:03 ص | الثلاثاء 17 يناير 2023
شهادات بنك القاهرة- تعبيرية

شهادات بنك القاهرة- تعبيرية

انضم بنك القاهرة، إلى قائمة البنوك التي أعلنت عن طرح شهادات ادخار جديدة بعائد مرتفع 25%، لتصبح شهادات بنك القاهرة، من أعلى العوائد.

ومن بين شهادات بنك القاهرة، شهادة جولد السنوية ذات العائد الثابت لمدة سنة بعائد مرتفع 25%.

وترصد «الوطن»، خلال هذه السطور أسعار الفائدة على شهادات بنك القاهرة بعد طرح شهادة جولد السنوية ذات العائد المرتفع 25%.

شهادات بنك القاهرة.. جولد 25% السنوية

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 

الحد الأدنى لشراء شهادة 25% هو 1000 جنيه مصري ومضاعفتها وبدون حد أقصى للشراء.

- كيفية شراء الشهادة 

يمكن شراء الشهادة من خلال فروع بنك القاهرة، أو عن طريق الـ«أون لاين» عبر موقع البنك أو التطبيق الخاص بالبنك.

- دورية صرف العائد

يصرف العائد 25% بنهاية مدة شهادة جولد السنوية، أو عائد 22.5% يصرف شهريا.

- احتساب العائد

يتم احتساب العائد بداية من اليوم التالي لشراء الشهادة.

شهادة بريمو جولد ضمن  شهادات بنك القاهرة 

ويمكن شراء شهادة بريمو جولد، ضمن  شهادات بنك القاهرة، وتفاصيلها كالتالي:

الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

العائد على شهادة بريمو 

16% شهري

16.25% ربع سنوي

17.25% سنوي

شهادة البريمو الخماسية المتغيرة

الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

العائد 16% سنوياً.

دورية صرف العائد ربع سنوي.

شهادة البريمو إكسترا

الحد الأدنى لشراء الشهادة 10000 جنيه ومضاعفاتها 1000 جنيه.

العائد على الشهادة

13.50% ربع سنوي.

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بقلم وليد عبد السلام