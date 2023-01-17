أسعار الفائدة على شهادات بنك القاهرة بعد طرح «جولد 25%»
كتب:
وليد عبد السلام
10:03 ص | الثلاثاء 17 يناير 2023
شهادات بنك القاهرة- تعبيرية
انضم بنك القاهرة، إلى قائمة البنوك التي أعلنت عن طرح شهادات ادخار جديدة بعائد مرتفع 25%، لتصبح شهادات بنك القاهرة، من أعلى العوائد.
ومن بين شهادات بنك القاهرة، شهادة جولد السنوية ذات العائد الثابت لمدة سنة بعائد مرتفع 25%.
وترصد «الوطن»، خلال هذه السطور أسعار الفائدة على شهادات بنك القاهرة بعد طرح شهادة جولد السنوية ذات العائد المرتفع 25%.
شهادات بنك القاهرة.. جولد 25% السنوية
- الحد الأدنى لشراء الشهادة
الحد الأدنى لشراء شهادة 25% هو 1000 جنيه مصري ومضاعفتها وبدون حد أقصى للشراء.
- كيفية شراء الشهادة
يمكن شراء الشهادة من خلال فروع بنك القاهرة، أو عن طريق الـ«أون لاين» عبر موقع البنك أو التطبيق الخاص بالبنك.
- دورية صرف العائد
يصرف العائد 25% بنهاية مدة شهادة جولد السنوية، أو عائد 22.5% يصرف شهريا.
- احتساب العائد
يتم احتساب العائد بداية من اليوم التالي لشراء الشهادة.
شهادة بريمو جولد ضمن شهادات بنك القاهرة
ويمكن شراء شهادة بريمو جولد، ضمن شهادات بنك القاهرة، وتفاصيلها كالتالي:
الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.
العائد على شهادة بريمو
16% شهري
16.25% ربع سنوي
17.25% سنوي
شهادة البريمو الخماسية المتغيرة
الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.
العائد 16% سنوياً.
دورية صرف العائد ربع سنوي.
شهادة البريمو إكسترا
الحد الأدنى لشراء الشهادة 10000 جنيه ومضاعفاتها 1000 جنيه.
العائد على الشهادة
13.50% ربع سنوي.