معلومات عن الشهيد عاطف الإسلامبولي.. ابنته ظهرت معه بصورة سيلفي ليلة زفافها

ظهرت ابنة الشهيد العميد عاطف الإسلامبولى مفتش مباحث جنوب الجيزة، الذي استشهد في أثناء تأدية عمله بالصف، وهي ترتدي فستان الزفاف الأبيض وخلفها صورة لوالدها وتلتقط معها صورة «سيلفي»، وذلك في فيديو تم عرضه، اليوم، خلال فعاليات احتفالية عيد الشرطة المصرية الـ71، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي أقيمت في أكاديمية الشرطة.

معلومات عن الضابط الشهيد العميد عاطف الإسلامبولى

وننشر معلومات عن الضابط الشهيد العميد عاطف الإسلامبولى:

تخرج في كلية الشرطة عام 1990، عمل في العديد من الأماكن وكان أبرزها قطاع أمن الجيزة، ومعاون مباحث بالعياط، وبعدها رئيس مباحث بالصف.

وعمل حكمدارا في الجيزة، ثم مفتش مباحث الشرق في 2014، وقضي 25 عامًا في الخدمة بجهاز الشرطة.

استشهد في 2 أبريل عام 2015، خلال تبادل إطلاق نار مع مسلحين بالطريق الدولي بالجيزة، وذلك في عملية سطو مسلح على سيارة نقل أموال كان بها 5 ملايين جنيه، وفر المتهمون الـ5 للمنطقة الجبلية بالطريق الدولي.

تلقي العميد عاطف الإسلامبولى، اتصالًا هاتفيًا من أثناء سيره بصحبة سائقه ومخبر لتأمين سيارة الأموال، من قبل مصادره السرية بمحاولة مسلحين السطو على سيارة نقل أموال في الطريق الإقليمي الدولي بالصف.

بعد تلقيه الاتصال التليفوني طلب من السائق تغيير اتجاه السيارة في طريق عكس الاتجاه إلى مكان الواقعة لملاحقة الجناة والتصدي لهم، وفور وصوله أطلق المتهمون الرصاص عليه، مما أسفر عن استشهاده بـ5 رصاصات من بندقية آلية.

على الرغم من استشهاد العميد عاطف الإسلامبولى، إلا أن المتهمين لم ينجحوا في عملية السطو المُسلح على سيارة نقل الأموال وفروا هاربين