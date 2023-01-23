رئيس الطائفة الإنجيلية: نشعر بفخر أن نكون جزءا من المبادرات الرئاسية المصرية

استقبل الدكتور عباس الحلبي، وزير التربية والتعليم العالي بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس رابطة الكنائس الإنجيلية بالشرق الأوسط، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك بحضور الدكتور القس رياض جرجور، رئيس منتدى الثقافة والحوار بلبنان، وروز أنجيلا جرجور، الأمين العام لرابطه الكنائس الإنجيلية بالشرق الأوسط.

العلاقات المصرية اللبنانية

ورحب وزير التربية والتعليم اللبناني، برئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، معبرًا عن سعادته واعتزازه بالزيارة، كما أشاد الدكتور عباس الحلبي بطبيعة العلاقات المصرية اللبنانية، التي تتميز بالمحبة والتعاون.

العلاقات المصرية اللبنانية

ومن جانبه، عبر «زكي» عن اعتزازه الكبير بالزيارة، ومدى عمق العلاقات القوية التي تربط الشعب المصري واللبناني، وقال: «نصلي من أجل استقرار لبنان العزيز، وتربطنا علاقة محبة متجذرة مع الشعب اللبناني، ونشعر بفخر أن نكون جزءًا من المبادرات الرئاسية التي تنفذها الدولة المصرية، إذ تلعب دورًا مهما في السلام المجتمعي، وجاءت المبادرات كخطوة مهمة لدعم الأسر الأولى بالرعاية مثل مبادرة حياة كريمة، ومبادرات التحالف الوطني، وهي من المشروعات المهمة على أرض الواقع التي لها تأثير مباشر في حياة ملايين المصريين».

وتناول الحوار أهمية الدور الذي يقوم به المجتمع المدني في المرحلة الدقيقة في المنطقة العربية، وكذلك شؤون التربية والتحديات التي تواجه الأجيال الناشئة.