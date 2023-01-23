تسليم أجهزه كهربائية لأسرة في سرس الليان بالمنوفية بعد ترميم منزلها

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، رب أسرة يعول 4 أبناء من ذوي الإعاقات الذهنية بمدينة سرس الليان، عقب الانتهاء من إعادة ترميم وفرش منزلهم الآيل للسقوط، وذلك وفاءً لوعده لهم خلال زيارته لمدينة سرس الليان، وأكد المحافظ على ضرورة التواصل الدائم مع الأسرة وتلبية مطالبها واحتياجاتها.

تسليم أجهزة كهربائية لأسرة بعد ترميم منزلها

وخلال اللقاء، سلّم المحافظ وبالمشاركة مع أحد رجال الأعمال بمدينة سرس الليان أجهزة كهربائية للأسرة لمساعدتهم فى تلبية مستلزمات منزلهم وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم، مشيراً إلى أنه تم بناء منزل الأسرة وتجهيزه وفرشه بكل المستلزمات الأساسية، مشيداً بدور المشاركة المجتمعية فى دعم جهود الدولة ودعم مبدأ التكافل الاجتماعي والعلاقات الإنسانية.

وأعرب رب الأسرة عن سعادته بتلك اللفتة الكريمة من محافظ المنوفية وحرصه على الاستماع لشكواه، والوفاء بوعده فى تلبية مطلبه بترميم منزله وتقديم الدعم والرعاية الكاملة لأسرته.

محافظ المنوفية: حريص على التواصل المستمر مع المواطنين

ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية حرصه على التواصل الدائم مع كل المواطنين من الأسر الأولى بالرعاية، وتقديم أوجه الدعم اللازم لهم في كافة الأزمات والظروف الطارئة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالمستوى المعيشي والاجتماعي للفئات الأكثر إحتياجاً فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

جدير بالذكر أن محافظ المنوفية قام بزيارة الأسرة في منتصف نوفمبر الماضي للوقوف على الحالة العامة، وقرر صرف 100 ألف جنيه دعماً لهم للمساهمة فى ترميم المنزل وتجهيزه وكذا تقديم مساعدات عينية من لحوم ومواد غذائية مراعاة لظروفهم الاجتماعية والمعيشية الصعبة.