محافظ المنوفية: فحص شكوى حول تبوير حديقة موالح مثمرة على مساحة 85 فدانا

كلف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مدير مديرية الزراعة، بفحص شكوى عدد من أهالي قرية كفر أبنهس التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، بشأن قيام ملاك حديقة موالح مثمرة على مساحة 85 فدانا بالقرية، بتبويرها، بهدف البيع، موجها بتشكيل لجنة للمعاينة على الطبيعة واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن، مؤكدا حرص المحافظة على زيادة مساحة الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.

لقاءات محافظ المنوفية اليومية بالمواطنين

وجه المحافظ، مدير مديرية التربية والتعليم، بدراسة طلب إحدى الجمعيات الخيرية بقرية سبك الضحاك مركز الباجور، بشأن الموافقة على فتح فصول تقوية لطلبة المرحلة الابتدائية بمقر الحضانة التابعة لإدارة الجمعية، بعد انتهاء اليوم الدراسي، بهدف رفع المعاناة عن كاهل الأهالي، والعرض عليه لاتخاذ اللازم في ضوء الضوابط والقوانين.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليومي بالمواطنين، بمكتبه بالديوان العام للتعرف على شكواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك وبالتنسيق مع كل الجهات المعنية بشتى قطاعات الخدمات.

شكاوى المواطنين في محافظة المنوفية

شهد اللقاء، شكوى من سيدة بناحية صفط جدام مركز تلا، تعمل فنية معمل بمستشفى تلا المركزي، وتتضرر من قرار إخلاء طرفها وعودتها إلى العمل بالمديرية، نظرا لظروفها الاجتماعية الخاصة، وقرر المحافظ إحالة طلبها إلى مدير مديرية الصحة، للدراسة والعرض عليه، كما وجه المحافظ رئيس الإدارة المركزية للري، بدراسة شكوى مواطن بناحية شبين الكوم، يتضرر من تعدي عدد من المواطنين على أرض أملاك دولة تابعة للري، مشددا على اتخاذ الإجراءات اللازمة ومنع أي تعديات وفرض سيادة القانون.

وفى لفتة طيبة ، أمر محافظ المنوفية بصرف مساعدة مالية لمواطن بناحية منوف مراعاة لظروفه الصحية والمعيشية الصعبة، في إطار حرص المحافظة على تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.