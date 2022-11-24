«المرشدين السياحيين»: القانون أقر 700 جنيه أجرا يوميا للأعضاء

قال سمير عبدالوهاب، رئيس لجنة تسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين، إن الأجر اليومي للمرشد السياحي المصري وفقا للقانون هو 700 جنيه في اليوم، لافتا إلى أن هذا الأجر يتم دفعه بالجنيه المصري، ولا يتم ربطه بسعر أي عملة من العملات الأجنبية الأخرى، لافتا إلى أن هناك اجتماعات تتم حاليا بين النقابة ووزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة لإيجاد آلية تكفل حصول المرشد السياحي على الأجر اليومي الذي حدده القانون وهو 700 جنيه.

الالتزام بدفع الأجر اليومي

وأضاف لـ «الوطن»، أن حماية صناعة السياحة المصرية واستمرار عمل المرشدين السياحيين الأكفاء في عملهم يستوجب الالتزام بقيمة الأجر اليومي للمرشدين الذي حدده القانون وهو 700 جنيه في اليوم، موضحا أنه حال عدم تطبيق القانون وبات أجر المرشد أقل من ذلك فإن غالبية المرشدين المتميزين سيتركون عملهم بحثًا عن مهن أخرى تحقق لهم دخلا محترما وهو ما يمثل خسارة لقطاع السياحة وقد يؤثر بالسلب على معدلات الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

وأشار عبدالوهاب إلى أنه بعد الاتفاق على الآليات التي تكفل حصول المرشد السياحي على أجر يومي 700 جنيه، فإن النقابة ستبدأ خطوات أخرى مع وزارة السياحة والآثار لزيادة هذا الأجر بما يكفل للمرشد السياحي أن يعيش حياة كريمة تساعده على القيام بعمله على أكمل وجه وهو ما يصب بشكل إيجابي على أعداد السياح الوافدين لمصر من مختلف دول العالم.

أعمال تنقية جداول المرشدين السياحيين

وأوضح رئيس لجنة تسيير أعمال نقابة العامة المرشدين السياحيين، أن أعمال تنقية جداول أعضاء النقابة العامة للمرشدين السياحيين لا زالت مستمرة حتى الآن وتشارك فيها العديد من الجهات الحكومية المختصة وذلك لتحديد الأعداد الحقيقية للعاملين بالمهنة بعد حذف الأعداد التي تعمل بالحكومة أو مؤمن عليها بوظائف أخرى، وتابع: «فور تنقية الجداول سيتم الدعوة لإجراء انتخابات مجلس إدارة جديد للنقابة».