كشف غموض العثور على أشلاء مسن داخل مسكنه في عابدين.. صديقه وراء الجريمة

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في كشف غموض العثور على جثة مسن مفصول الرأس واليدين والقدمين داخل شقته في عابدين، وتبين أن صديق المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بأنه تربطه علاقة صداقة بالمجني عليه، موضحا أنه يوم الواقعة حدثت مشادة كلامية بينهما بسبب الخلاف علي مبلغ مالي.

وتابع المتهم أنه دفع المجني عليه وسقط على رأسه ولفظ أنفاسه الاخيرة ، وقطع الجثة للتخلص منها، ولكنه فشل في حملها وتركها في الشقة وهرب.

تفاصيل الواقعة

تلقى مامور قسم شرطة عابدين بلاغا بالعثور على جثة مسن داخل شقته في عابدين، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن يدعي أشرف م. أ مواليد 1967.

وبالفحص تبين أن الجثة مفصولة الرأس واليدين والقدمين، وجرى نقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

ضبط المتهم

وعقب تفريغ كاميرات المراقبة، رصدت صديق المجني عليه لحظة دخوله وخروجه من عقار المجني عليه في وقت معاصر لاكتشاف الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه، واعترف بارتكاب الواقعة، وجرى تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة.