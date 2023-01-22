تفاصيل جريمة بشعة هزت عابدين.. العثور على جثة مسن والأمن يبحث عن المتهم

تحريات وتحقيقات موسعة وجهود مكثفة من قبل رجال الأمن لكشف لغز العثور على جثة مسن مفصولة الرأس واليدين والقدمين داخل منزله بدائرة قسم شرطة عابدين، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن وكلفت المباحث بسرعه تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وقررت النيابة العامة استدعاء أسرة المجني عليه لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

النيابة تعاين مسرح الجريمة

فور وصول سيارات الشرطة والمحققين إلى مسرح الجريمة بالتزامن مع انتقال النيابة العامة لمعاينة مسرح الجريمة وتم التحفظ على تسجيلات آلات المراقبة في محيط المكان، والتي سجَّلت الواقعة لمشاهدتها، وندبت النيابة العامة قسمَ الأدلة الجنائية لرفع كل الآثار المادية فيه لفحصها، وقامت النيابة بمناظرة جثمان المحني عليها قبل استدعاء سيارة الإسعاف ونقله لمشرحة زينهم، للتشريح وبيان سبب الفتاة.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة عابدين بلاغا بالعثور على مسن مقتولا داخل منزله بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شخص يدعى «أشرف م ا»، 56 عاما، وبالفحص تبين العثور على الجثة وسط بركة من الدماء، كما تبين أن الجثة مفصولة الرأس واليدين والقدمين.

العقوبة القانونية

يقول المحامي أحمد عزت، الخبير القانوني، لـ«الوطن»، إن الجريمة تمت مع سبق الإصرار والترصد ووفقًا لما ورد في الفقرة الثانية من المادة 234 في قانون العقوبات المصري نصت على أن «يُحكم على فاعل هذه الجناية، (جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، حيث إن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها».