‎سعر نيسان صني 2023 في الأسواق.. يختلف حسب الفئات

‎أعلنت شركة السيارات نيسان مصر، سعر نيسان صني 2023 الجديد، إذ طرحت عددًا من الفئات الخاصة بالسيارة وإمكانيات مختلفة ومزودة بإمكانيات متعددة وفق احتياجات كل شخص ورغباته، وذلك عملا من الشركة على تلبية كافة الاحتياجات.

‎وفي السطور التالية، نعرض سعر نيسان صني 2023، وفقا لما ذكره تاجر معرض السيارات وائل إحسان في حديثه الخاص لـ«الوطن».

‎سعر نيسان صني 2023

ويختلف سعر نيسان صني 2023 وفق الفئة.

وتراوح سعر نيسان صني من سعر 326 ألف جنيه وتصل الفئة الأعلى منها إلى 440 ألف جنيه.

مواصفات سيارة نيسان صني

تنتمي سيارة نيسان صني إلى فئة السيدان، وتزود بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، ينتج عزم دوران 134 نيوتن/متر، مع قوة اجمالية قدرها 108 أحصنة.

تصل سعرتها القصوى إلى 180 كيلومترا في الساعة.

يوجد بالسيارة مكيف هواء، وسنتر لوك، وزجاج كهربائي للنوافذ.

يوجد بها نظام صوتي ترفيهي، ومرايا جانبية كهربائية، وشاشة عرض الوسائط المتعددة، وجنوطا رياضية، بالإضافة إلى عجلة قيادة تدعم خاصية التحكم الصوتي، ولوحة عدادات بشكل رياضي.

وتزود السيارة بمكابح مانعة للانغلاق بنظام ABS، وبرنامج EBD الخاص بالتوزيع الإلكتروني للمكابح، مع وسائد هوائية أمامية ثنائية.

ويمكن أن تنطلق من نقطة الثبات 0 وصولاً إلى 100 كم/ساعة في فترة تستغرق 12.5 ثانية،.