نيسان تخسر 687 مليون دولار وتبيع شركتها في روسيا مقابل يورو واحد فقط

سلمت شركة «نيسان موتور»، الثلاثاء، أعمالها إلى شركة روسية مملوكة للدولة بعقد قيمته 1 يورو فقط أي ما يعادل 0.97 دولار، مما عرض الشركة اليابانية لخسارة فادحة بقيمة 687 مليون دولار، لتسجل أكبر خروج مكلف من دولة من قبل شركة عالمية، بعد إجبارها على وقف الإنتاج في روسيا، بحسب وكالة «رويترز» اليوم.

وقالت الشركة اليابانية لصناعة السيارات إنها نقلت حصتها في شركة نيسان للتصنيع إلى شركة «NAMI» المملوكة لروسيا، وقالت وزارة الصناعة والتجارة الروسية إن الصفقة ستمنح نيسان الحق في إعادة شراء الشركة في غضون ست سنوات.

وأضافت الوزارة إن البيع إلى «NAMI» سيشمل منشآت إنتاج وبحوث نيسان في سان بطرسبرج بالإضافة إلى مركز مبيعات وتسويق في موسكو.

توقعات بخسارة نيسان 100 مليار ين

وقالت نيسان إنها تتوقع خسارة غير عادية بنحو 100 مليار ين «687 دولار» لكنها حافظت على توقعات أرباحها للسنة المالية المنتهية في مارس، وقالت شركة «رينو»، التي تمتلك 43% من نيسان، إن قرار شريكها الياباني سيؤدي إلى تضرر 331 مليون يورو من صافي دخلها للنصف الثاني من عام 2022.

الصفقة تجعل «نيسان» آخر شركة كبرى تخرج من روسيا منذ إرسال موسكو عشرات الآلاف من جنودها إلى أوكرانيا في فبراير الماضي.

يأتي ذلك بعد تحركا من جانب أكبر مساهم في نيسان، شركة رينو الفرنسية للسيارات، التي باعت حصتها الأكبر في شركة السيارات الروسية «Avtovaz» إلى مستثمر روسي في مايو.

وقف سلاسل الإمداد

أوقفت شركة «نيسان» الإنتاج في مصنعها في سانت بطرسبرج، في مارس الماضي، بسبب وقف سلاسل الإمداد، بجانب عدم وجود رؤية واضحة بشأن تغيير الوضع في روسيا وأوكرانيا.

منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية، توالت الشركات الكبرى الخروج من روسيا ليس فقط في قطاع السيارات، ولكن في قطاعات أخرى تمثل عنصرا أساسيا في حياتنا اليومية مثل شركات، «إتش أند إم»، و«أيكيا»، و«نيستلي»، وماكدونالدز»، و«بيبسي كو»، و«ستاربكس»، و«نيتفليكس»، و«أمازون وأبل»، وغيرها من الشركات الكبرى التي توفر خدمات أساسية، بحسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.