خريطة سوق السيارات في مصر تتغير.. و«نيسان» تنافس على الصدارة

كشف أحدث تقرير لمجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، عن تغيرات ملحوظة في سوق السيارات بمصر، والذوق العام للشراء، مشيرا إلى تراجع كبير في مبيعات السيارات في أكتوبر 2022، على أساس سنوي، مقارنة بالشهر المثيل العام الماضي.

نيسان في صدارة مبيعات أكتوبر

تصدرت سيارات نيسان، مبيعات الشهر قبل الماضي، بنحو 2124 سيارة، متقدمة بذلك على العلامة التجارية شيفرولية التي جاءت ثانياً بـ1712 سيارة، ثم «شيري» ثالثاً بـ1195 سيارة، وتويوتا رابعاً بـ600 سيارة، وسوزوكي خامساً بـ590 سيارة، وBYD سادساً بـ500 سيارة، ثم MG سابعاً بـ345 سيارة، وكيا ثامناً بـ291 سيارة، وهيونداي تاسعاً بـ238 سيارة، وميتسوبيشي في المركز العاشر بـ222 سيارة.

شيفرولية الأكثر مبيعاً في 10 شهور

وفقاً للتقرير، استحوذت شيفرولية على مبيعات الـ10 أشهر الأولى من العام، بواقع 30138 سيارة، بينما جاءت نيسان في المرتبة الثانية إجمالاً بـ21686 سيارة، وسوزوكي ثالثاً بـ19162 سيارة، وشيري 17037 رابعاً، وتويوتا خامساً بـ14189 سيارة، وmg بـ10505 سيارة سادساً، وهيونداي سابعاً بـ9508 سيارة، كيا ثامناً بـ7727 سيارة، فيات تاسعاً بـ5993 سيارة، وbyd في المركز العاشر بـ4445 سيارة.

أغلب المبيعات للسيارات اليابانية

من حيث المنشأ، أشار التقرير، إلى أن أغلب السيارات المباعة خلال الـ10 شهور الأولى من العام الجاري، ذات علامة تجارية يابانية، بنسبة 41504 سيارة، ثم السيارات صينية المنشأ بمبيعات 35811 سيارة، والسيارات الأوروبية ثالثاً بـ21819 سيارة، والسيارات الكورية رابعاً بـ16797 سيارة، والأمريكية بنسبة 4902 سيارة، وفي المركز السادس السيارات الهندية بـ2291 سيارة.