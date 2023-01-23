عاجل.. إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق «مطروح - الإسكندرية» الدولي

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين «ملاكي» و«نقل» على طريق «مطروح - الإسكندرية» الساحلي الدولي أمام الوحدة المحلية لقرية ثواني جابر بنطاق مركز ومدينة الضبعة، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن مطروح، بالحادث.

أسماء المصابين في حادث مطروح

واستقبل مستشفى الضبعة المركزي، منذ قليل، مصابي حادث طريق مطروح الإسكندرية الدولي، وهم أحمد إبراهيم مبروك، 36 سنة، من الإسكندرية، مصاب بجرح في القدم اليسرى، وسحجات متفرقة بالجسم، وشريف إبراهيم مبروك، 32 سنة، من الإسكندرية، مصاب بسحجات بالوجه وكدمة باليد اليمنى، وعبد الكريم محمد عبدالكريم، 35 سنة، من الجيزة، مصاب بكدمة بالصدر وجرح خلف الأذن اليسرى.

الشرطة تفحص موقع الحادث

وانتقلت قوة من شرطة تأمين الطريق الساحلي الدولي ومباحث المرور إلى موقع حادث طريق «الإسكندرية - مطروح»، وجار الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته، ورفع تقرير لجهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.