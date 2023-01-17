إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق «مطروح - الإسكندرية» الساحلي

أصيب 3 أشخاص بإصابات مختلفة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي، أمام الوحده المحلية لقرية كوشوك عميرة، بنطاق مركز الطبعة.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، لتقديم الإسعافات الأولية لهم، ونقلهم إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة تأمين الطريق الدولي، اللواء السيد سلطان، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن مطروح، بالحادث.

أسماء المصابين في الحادث

واستقبلت مستشفى رأس الحكمة، اليوم الثلاثاء، مصابي حادث طريق مطروح الساحلي، وننشر أسماء وحالات جميع المصابين، وهم: رضا محمد سعيد هنداوي، 7 سنوات من البحيرة، مصابا بكدمة في الساق، ومحمد سعيد هنداوي، 40 سنة، من البحيرة، مصابا بكدمات وسحجات، ومحمد سيد أحمد، 55 سنة، من مطروح، مصابا بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، وجارٍ استكمال الرعاية الطبية اللازمة لهم، من خلال فريق الانتشار السريع بقسم الاستقبال والطوارئ في المستشفى، لحين تماثلهم للشفاء.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت مباحث المرور وشرطة تأمين الطريق الدولي الساحلي «مطروح - الإسكندرية» على الفور إلى موقع الحادث، وجارٍ الفحص للتعرف على أسباب وقوعه، والكشف عن ملابساته، ورفع تقرير شامل لجهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.