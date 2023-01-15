إصابة أسرة من 4 أشخاص في حادث سيارة على طريق مطروح الإسكندرية

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة وبينهم طفلان، بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث، انقلاب سيارة على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي أمام الوحدة المحلية لقريه سملا اتجاه مدينة مرسى مطروح، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم الإسعافات الأولية لهم وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء مصابين حادث طريق مطروح

واستقبلت مستشفى مطروح العام 4 مصابي حادث سيارة طريق مطروح الإسكندرية، هم مجدي عثمان بدر 45 سنة مقيم بحي الزهور الكيلو 4 بمطروح، مصاب بجروح متفرقة في الرأس، وناصف مجدي عثمان 5 سنوات مقيم بذات العنوان، مصاب باشتباه نزيف على المخ واشتباه كسر في الجمجمة، والعمود الفقري، وهيثم مجدي عثمان 3 سنوات مصاب بكدمات متفرقة في الجسم، ومنى قدورة 33 سنة من الكيلو 4 مصابة باشتباه نزيف في البطن، وكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، وتم وضعهم تحت الملاحظة وعمل اللازم، وجار استكمال العلاج وإجراء الأشعه اللازمة وعمل التحاليل والفحوصات الطبية حتى تماثلهم للشفاء.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة مرسى مطروح ومباحث مرور مطروح إلى طريق مطروح موقع الحادث، وجار الفحص التعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابسات ورفع تقرير إلى جهات التحقيق وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.