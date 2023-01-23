محافظ أسيوط: إخلاء منزل بحي شرق من السكان بعد تصدعه

أصدر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، توجيهاته العاجلة بإخلاء منزل بحي شرق من السكان وفصل المرافق عنه نتيجة تصدعه، خاصة بعدما صدر له قرار إزالة سابق ويشكل خطرا داهما على المواطنين، موجها جميع الأجهزة التنفيذية باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية عاجلة، وتكليف اللجنة الهندسية للمنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة المنزل والمنازل المجاورة حماية لأرواح المواطنين، والتأكد من سلامة المنازل المجاورة.

تصدع منزل من 3 طوابق

وتلقى اللواء محافظ أسيوط، إخطارًا من غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة، يفيد تصدع منزل مكون من 3 طوابق بشارع سلامة حجازي المتفرع من شارع المحافظة بحي شرق، بعد أن سبق وصدر له قرار إزالة، وأصبح يشكل خطرا داهما على المواطنين، وتوقيع سكانه على إقرار بإخلائه منذ أشهر.

فحص المنزل المتصدع

وعلى الفور أصدر محافظ أسيوط تكليفاته لنائبه المهندس عمرو عبد العال وكافة الأجهزة التنفيذية بتفقد موقع المنزل، وتوجيه مسئولي شركات المرافق باتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة، وفحص المنزل المتصدع والمنازل المجاورة، حفاظًا على أرواح المواطنين.

نائب المحافظ يتابع الموقف

وانتقل إلى موقع البلاغ كل من المهندس عمرو عبد العال، نائب المحافظ، وعبد اللطيف فضاله، رئيس حي شرق، والمهندسة فاطمة سلطان، مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، وممدوح جبر، مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة ومسئولي الإدارة الهندسية بالحي، وتم فصل جميع المرافق عن المنزل وإخلائه من السكان، واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة حماية لأرواح المواطنين بالمنطقة.