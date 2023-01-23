تشييع جثمان شاب لقي مصرعه في انقلاب سيارة نقل بالغربية

شيع أهالي قرية شبراطوا التابعة لمركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية، جثمان شاب يدعى إسماعيل محمود، بعدما لقي مصرعه في حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل على طريق قرية «شبراتنا - بسيون» صباح اليوم، إلي مثواه الأخير عقب صلاة العصر، وأداء صلاة الجنازة عليه بمسقط رأسه، ودفنه في مقابر العائلة.

تشييع جثمان الشاب

وقال عنتر السقا، أحد أهالي قرية شبراطوا، لـ«الوطن»، إن المتوفى يدعي إسماعيل محمود القصراوي، ويبلغ من العمر 22 عاما، ولقي مصرعه صباح اليوم إثر انقلاب سيارة نقل ثقيل كان يعمل عليها على طريق قرية «شبراتنا - بسيون» أمام عزبة كفر عسكر، وتم نقله إلى مستشفى بسيون المركزي، في محاولة لإنقاذه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأضاف عماد القصراوي، ابن عم الشاب المتوفى، لـ«الوطن»، أنه تم تشييع الجثمان عقب الانتهاء من استخراج تصريح الدفن، والإجراءات القانونية اللازمة، وأداء صلاة الجنازة عليه من المسجد البحري بقرية شبراطوا، ودفنه في مقابر العائلة بمسقط رأسه، وسط حالة من الحزن الشديد سيطرت على الجميع، مشيرا أنه الابن الأكبر لأسرته.

التصريح بدفن الجثة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطاراً يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانقلاب سيارة نقل ثقيل داخل الأراضي الزراعية على طريق قرية «شبراتنا - بسيون» أمام عزبة كفر عسكر، ما أسفر عن مصرع شاب في العقد الثالث من العمر، وتم نقله إلى مستشفى بسيون المركزي.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي قررت التصريح بدفن الجثة، وتسليم الجثمان إلى ذويه.