رئيس الجبهة الثورية السودانية لقناة «القاهرة الإخبارية»: فشلنا في ترجمة أحلام الشعب بعد الثورة

قال محمد سيد أحمد الجاكومي، رئيس الجبهة الثورية السودانية، إنه بعد نجاح ثورة عظيمة على نظام استمر لمدة 30 عاما، واستطاعت بمثابرة وجهد كبير أن تكلل بإزاحة النظام المباد، وهو الواجهة الإخوانية المعروفة، وبكل أسف فشلنا في الحفاظ على مكتسباتنا.

جميعنا فشلنا في ترجمة طموحات الشعب السوداني

وأضاف خلال لقاء خاص يقدمه الإعلامي جمال عنايت على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن القوى السياسية صنعت هذه الثورة، وجميعنا فشلنا في ترجمة أحلام وأهداف وطموحات الشعب السوداني في تقديم حكومة انتقالية تعمل على ترسيخ قيم السلام والحق والعدل والعدالة، ومن ثم الاستعداد إلى مرحلة الانتخابات، باعتبار أن القوى التي استأثرت بالسلطة عقب سقوط نظام عمر البشير ليست لديها مصلحة في الوصول إلى الانتخابات لأنها قوى ليس لديها سند شعبي وجماهيري، وبالتالي عملت على أن تكون الفترة الانتقالية طويلة لأول مرة في السودان».

الفترة الانتقالية في السودان وصلت إلى 5 سنوات

وتابع: «لأول مرة في السودان تكون الفترة الانتقالية 3 سنوات، ثم تمتد الآن إلى 5 سنوات، وبعد إزاحة الديكتاتور عبود سنة 1964 كانت الفترة الانتقالية عاما واحدا».