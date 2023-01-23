محمد رمضان ينشر صورة من كواليس مسلسل العمدة على «إنستجرام»

كشف الفنان محمد رمضان عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن صورة جديدة من كواليس مسلسل العمدة والمقرر عرضه في رمضان 2023.

ونشر محمد رمضان صور جديدة لشخصية جعفر العمدة، والتي يجسدها في مسلسل «العمدة» رمضان 2023، وظهر خلال الصور، وهو يجلس على مكتبٍ ويرتدي الجلباب والعباءة، وعلق على الصور قائلًا: «بدأنا أول يوم من شهر رجب كل عام وأنتم بخير (جعفر العمدة) رمضان يجمعنا، المسلسل من تأليف محمد سامي ومهاب طارق إخراج محمد سامي».

مسلسل العمدة

ويشارك بجانب محمد رمضان في بطولة مسلسل العمدة، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، هالة صدقي، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، أحمد داش، طارق الدسوقي، وتأليف محمد سامي ومهاب طارق، ومن إخراج محمد سامي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي درامي بحي السيدة زينب، حول جعفر العمدة الذي يتزوج من 4 سيدات.