محمد عبدالرحمن يكشف تفاصيل مشاركته في موسم رمضان 2023

يعيش الفنان محمد عبد الرحمن توتا حالة من النشاط الفني، خلال هذه الفترة، ويُشارك في السباق الرمضاني لعام 2023 بعمل درامي مميز.

وكشف الفنان محمد عبدالرحمن توتا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن أنه بالفعل سيتواجد في السباق الرمضاني المقبل 2023 من خلال مسلسل سيتم عرضه على منصة watch it.

محمد عبدالرحمن توتا في رمضان 2023

وأضاف الفنان محمد عبدالرحمن «توتا»، قائلا: «المسلسل المرة دي هيكون من نوعية مسلسلات الـ15 حلقة وهيتناول قصة مميزة وطبعًا هتكون كوميديا وهيشاركني فيها الفنان مصطفى خاطر».

وأكد توتا بأنه لم ينطلق تصويره حتى الأن ولكن فى مرحلة التحضيرات الأخيرة لينطلق التصوير خلال الفترة القلية المقبلة خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم.

«توتا» يشارك في «البطة الصفرا»

يذكر أن الفنان محمد عبدالرحمن «توتا» يواصل خلال هذه الفترة تصوير باقي مشاهده في فيلم «البطة الصفرا»، الذي يشارك من خلاله بجانب عدد كبير من الفنانين من بينهم غادة عادل، وصلاح عبدالله، وفرح الزاهد، ومحمود حافظ، وعدد آخر من الفنانين.