القصة الكاملة لأزمة أغنية «على وضعنا» لـ محمد رمضان بعد عودتها إلى «يوتيوب»

قررت إدارة موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» رفع الحظر عن أغنية «على وضعنا» التي جمعت محمد رمضان بالفنان أحمد عدوية وابنه محمد، وذلك بعد حظرها لعدة أيام، لوقوع أزمة مُتعلقة بالملكية الفكرية مع مطرب المهرجانات محمود بدر.

وحققت أغنية «على وضعنا» لـ محمد رمضان، مليوني ونصف مشاهدة عبر موقع «يوتيوب»، وتقول كلماتها: «إحنا في حتة وأنتوا في حتة.. يا ليلي ياليلي يا ليلي يا يا ليل.. إحنا الواحد منا بستة.. يا ليل يا عيني يا ليل.. خمسة علينا من العين».

وتستعرض «الوطن» القصة الكاملة لإنهاء أزمة أغنية على وضعنا، بعد عودتها على يوتيوب مُجددًا، وهي كالتالي:

- حاول صديق مُشترك بين محمد رمضان ومحمود بدر، التدخل في أزمة أغنية على وضعنا، لا سيما بعدما تقدم الأخير ببلاغ يتهم فيه صاحب الأغنية بسرقة الكلمات، إذ جمعتهما جلسة صلح في مكتب محمد رمضان، مساء الجمعة، بحضور عدد من الأصدقاء.

الاستماع لوجهات النظر يُنهي الخلاف

- استمع الطرفان لبعضهما البعض، حتى توصلا إلى وجهة نظر مُتقاربة لحل الخلاف.

- تقدم محمد رمضان، باعتذار لـ محمود بدر، والذي قبل بدوره هذا الاعتذار.

- تنازل محمود بدر عن البلاغ والشكوى المُقدمة إلى إدارة يوتيوب.

- إنهاء الأزمة جاء بالتراضي، دون تقاضي محمود بدر لأي أموال.

- واتفق الطرفان بشكلٍ مبدئي على التعاون فنيًا في عدد من الأغاني.