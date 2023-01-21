محمد رمضان بعد تكريمه بمهرجان الأقصر: «أكتر شيء بيفرحني من بلدي»

أعرب الفنان محمد رمضان، عن سعادته البالغة، بعد إعلان تكريمه بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالأمس، بدار الأوبرا المصرية.

محمد رمضان يعبر عن سعادته بتكريمه من مهرجان الأقصر

وكتب محمد رمضان، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أكتر شيء فرحني هو تكريمي من بلدي الغالية مصر .. بدايةً من 2009 جائزة أفضل ممثل عن فيلم إحكي يا شهرزاد من مهرجان إسكندرية السينمائي الدولي، إلى تكريمي من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يوم 4 فبراير 2023».

بينما يواصل الفنان محمد رمضان، خلال هذه الأيام الجارية، تصوير مسلسله الجديد «العمدة»، وذلك تمهيدا لعرضه بالسباق الرمضاني 2023، والذي يشاركه في بطولته، زينة، وإيمان العاصي، منة فضالي، مي كساب، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف وإخراج محمد سامي.