«الداخلية»: لا صحة لوجود تشكيل عصابي يسرق المنازل تحت تهديد السلاح

كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بزعم صدور بيان منسوب لوزارة الداخلية يحث فيه المواطنين بإحكام غلق أبواب منازلهم ويحذرهم من عدم استعمال المصاعد مع أي شخص غريب بدعوى وجود تشكيل يدعى عناصره بأنهم تابعون لشركة المياه، أو أنهم عمال لتغيير المصابيح الكهربائية مجاناً، ويقومون بسرقة المنازل تحت تهديد السلاح.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات وأن ما تم تداوله فى هذا الشأن "قديم"، وسبق تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى منذ عدة سنوات بعدد من الدول العربية، وقيام الجهات المعنية بتلك الدول بنفى تلك الادعاءات.